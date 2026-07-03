Экс-глава Росавиации Нерадько в наручниках и сопровождении полиции попал на видео

Бывший глава Росавиации Александр Нерадько в костюме и наручниках попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как Нерадько выводят из здания сотрудники правоохранительных органов и заводят в служебную машину.

О задержании экс-главы Росавиации стало известно ранее 3 июля. В этот же день его взяли под стражу. Сообщается, что он мог быть вовлечен в продажу самолетов за рубеж в 2020–2021 годах.