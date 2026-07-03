Раскрыты подробности о подрыве машины с чиновниками в центре российского города

Раненый глава Рыльского района Владимир Ковальчук находится в состоянии средней степени тяжести. Подробности о подрыве автомобиля на мине в центре Рыльска раскрыл руководитель центра медицины катастроф Александр Попов, передает РИА Новости.

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«Состояние средней степени тяжести, ближе к тяжелой», — обозначил Попов, добавив, что чиновник сейчас проходит необходимые обследования.

До этого стало известно, что Ковальчук в результате взрыва получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног.

«Получает всю полностью терапию. После [обследования] будет эвакуирован и положен в отделение реанимации», — заключил Попов.

Еще двое пострадавших получили легкие ранения. Попов заверил, что ситуация находится на контроле Минздрава.

О подрыве машины с чиновниками на мине в центре Рыльска сообщалось утром 3 июля. В автомобиле находились два человека — Ковальчук в качестве пассажира, а за рулем был директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. Он также был ранен. Пострадали еще два чиновника, которые в момент происшествия стояли на крыльце близлежащего здания, их задело взрывной волной.