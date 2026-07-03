Пропавшую в Ленинградской области девочку нашли убитой

Девочку, которая пропала в Ленинградской области, нашли убитой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Школьница 2 июля ушла с участка СНТ "Захожье-5" Тосненского района, домой она не вернулась. Представители следственных органов тут же выехали на место, начались поиски.

"По результатам проведенной работы тело 12-летней девочки было обнаружено в лесополосе с признаками насильственной смерти", – сказано в сообщении.

Эксперты осматривают место преступление, в ближайшее время специалисты проведут судебные экспертизы. По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве.

Правоохранительные органы ищут преступника.

Ранее в Кемеровской области пропала 9-летняя девочка. По предварительной информации, школьница ушла из дома в Югре и не вернулась. Ее поисками занимается в том числе и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".