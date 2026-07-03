Продолжают поиски пропавших в Туве школьниц: что известно к этому часу

В Туве ведутся поиски школьниц, которые ушли из своих домов в Кызыле 1 июля около 18:00 и до сих пор не вернулись. Что известно об инциденте к этому часу — в материале «Рамблера».

Как стало известно, телефоны девочек нашли на берегу Енисея, а в нескольких сотнях метров — обувь одной из школьниц, передает aif.ru.

По факту пропажи возбудили уголовное дело. На месте работают спасатели, полицейские и водолазы, поиски ведутся непрерывно. региональном управлении МВД уточнили, что за время проведения розыскных мероприятий обследовано 40 км береговой линии и прибрежной зоны реки Енисей, пишут «Известия».

В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям сообщили, что одна из камер наружного наблюдения в Туве запечатлела пропавших девочек — они двигались в направлении дамбы. Зона поисков была расширена. К операции активно подключаются местные жители, а спасатели на плавсредствах продолжают осматривать акваторию реки.

В СУ Следственного комитета по Туве ТАСС сообщили, что одна из пропавших девочек не умела плавать и никогда не ходила к реке. Поиски несовершеннолетних продолжаются в круглосуточном режиме.

В прокуратуре региона уточнили, что вторая девочка, напротив, плавать умела. Дети воспитывались в благополучных семьях и без спроса на прогулки не отлучались. В день исчезновения они предупредили родителей, что идут гулять. Девочки учились в одном классе и дружили.