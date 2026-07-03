У семьи экс-главы Росавиации Нерадько есть недвижимость на 160 миллионов

Семья арестованного экс-главы Росавиации Адександра Нерадько владеет недвижимостью на 160 миллионов рублей. У них есть три квартиры в Москве, а также премиальная иномарка. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в Telegram-канале Mash.

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— У семьи экс-главы Росавиации Александра Нерадько, задержанного по подозрению в мошенничестве, есть недвижимость минимум на 160 миллионов рублей — это три квартиры в Москве и премиум автомобиль Lexus RX350, — говорится в публикации.

Иномаркой, по неподтвержденным данным, владеет сын Нерадько. На него также оформлена однокомнатная квартира в районе Марьина Роща. Стоимость жилья оценивается в 20 миллионов рублей. Сам Нерадько владеет квартирой за 95 миллионов рублей на проспекте Вернадского. Еще одна квартира за 55 миллионов, принадлежащая его семье, находится на улице Коштоянца.

О задержании экс-главы Росавиации стало известно 3 июля. Он подозревается в групповом мошенничестве в особо крупном размере. Суд арестовал Нерадько. Фигуранту грозит до 10 лет колонии.