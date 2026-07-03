В Москве задержали бывшего заместителя экс-главы Росавиации Махова

Правоохранители задержали в Москве бывшего заместителя экс-главы Росавиации Александра Нерадько — Константина Махова. Ему предъявили такое же обвинение, как и его бывшему начальнику. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.

© Вечерняя Москва

— В Москве задержан еще один экс-заместитель бывшего главы Росавиации Александра Нерадько. Задержанным оказался Константин Махов, отвечавший за реконструкцию и модернизацию аэропортов, — говорится в публикации.

Мужчине предъявили обвинение в групповом мошенничестве в особо крупном размере. Его дело передали для рассмотрения в суд.

Задержан экс-глава Росавиации Александр Нерадько

Нерадько также находится под следствием. О его задержании стало известно 3 июля. Подробности этого дела пока не известны. Экс-главе Росавиации грозит до 10 лет колонии.