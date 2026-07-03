Саша Митрошина снова под ударом: прокуратура требует пересмотра дела

В середине июня блогершу приговорили к трем годам условного срока. Однако радоваться пока рано.

Популярная блогерша Саша Митрошина долгое время провела под домашним арестом. Звезду соцсетей обвиняли в серьезном преступлении — отмывании денежных средств. Точка в этом деле, казалось, была поставлена 18 июня. Именно тогда Саше озвучили приговор — три года условно. Помимо этого, ей назначили внушительный штраф.

Оказавшись на свободе, Митрошина сразу начала активно делиться с подписчиками своими переживаниями. Блогерша подробно рассказывала, через что ей пришлось пройти за последние месяцы. Однако радоваться и выдыхать звезде интернета пока явно рано.

Несколько часов назад выяснилось, что сторона обвинения не согласна с мягким решением суда. Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор блогерши. Об этом журналистам РИА Новости сообщили в пресс-службе Тверского районного суда.

«Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор Митрошиной», — подтвердил представитель инстанции.

В суде также уточнили, что сама осужденная и ее адвокаты решение пока не обжаловали.

Кстати, ранее Митрошина говорила и о своей личной жизни. Она затрагивала тему тайного мужа, которого в Сети окрестили обманщиком. Саша эти слухи жестко опровергла. По словам блогерши, ее супруг все это время оказывал ей колоссальную поддержку.