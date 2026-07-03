Утонувший актер из «Бригады» Высоковский был лучшим пловцом на курсе

Утонувший в Подмосковье российский актер Александр Высоковский был лучшим пловцом на курсе во время своего обучения в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. Об этом рассказал его друг Леонид.

© Вечерняя Москва

— Он лучше всех плавал на курсе. Физкультура была в спорткомплексе «Олимпийский». Тренажерный зал, батутный зал, бассейн. Когда Саша плыл баттерфляем, он выныривал из воды до пояса. Это было очень красиво, а больше никто так не мог проплыть, — рассказал Леонид.

Актер снялся в нескольких популярных проектах: «Бригада», «Бумер», «Марш Турецкого», «Каменская: Игра на чужом поле» и другие.

Высоковский 30 июня ушел вместе с сыном рыбачить на Пущинскую косу, а спустя некоторое время исчез. Его жена обратилась в полицию. Спасатели и силовики искали актера 12 часов. В среду, 1 июля, сообщили, что тело актера было найдено, передает Aif.ru.

Смерть Александра Высоковского не носит криминального характера. Это несчастный случай, мужчина умер из-за асфиксии. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили правоохранительные органы.