Стало известно о смерти ушедшей за грибами российской школьницы

В Ленинградской области 12-летнюю школьницу, ушедшую за грибами из СНТ на лесную опушку, нашли без признаков жизни. О смерти девочки стало известно Telegram-каналу «112».

В последний раз юную россиянку живой видели 2 июля. Отцу несовершеннолетняя сказала, что отправилась в лес. После этого связь с ребенком оборвалась. Оперативники по камерам видеонаблюдения вычислили, что девочка вышла из лесного массива, но до дома так и не дошла.

По сведениям «Фонтанки», школьница пропала в Тосненском районе. Следователи начали выяснять причину трагедии. Было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Кызыле развернули масштабные поиски из-за двух пропавших 13-летних школьниц. Спасатели в ходе поисковой операции получили сведения о том, что пропавшие могут находиться на берегу Енисея. Телефоны девочек нашли на берегу.