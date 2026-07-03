Дело нациста Оберландера об убийстве жителей СССР состоит из семи томов

Уголовное дело в отношении Гельмута Оберландера, обвиняемого в геноциде за причастность к убийству в составе нацистской зондеркоманды в годы Великой Отечественной войны более 3 тыс. советских граждан на территории Краснодарского края и Ростовской области, состоит из семи томов. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

© СК РФ

"Дело состоит из семи томов", - сказали в пресс-службе.

Ранее в объединенной пресс-службе судов области сообщали, что 8 июля Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону начнет слушать уголовное дело в отношении Оберландера.

В июне СК завершил расследование уголовного дела в отношении Оберландера. Следствием установлено, что в 1942 году он, занимая должность переводчика в составе зондеркоманды под руководством нацистского преступника Курта Кристмана, принимал непосредственное участие в четырех массовых карательных операциях против мирных жителей и пленных красноармейцев на территории Краснодарского края и Ростовской области. В результате были убиты не менее 3 290 советских граждан.

Оберландер был этническим немцем, не имевшим германского гражданства. Не позднее 30 октября 1941 года на территории оккупированного немецко-фашистскими захватчиками города Молочанска УССР он поступил на службу в зондеркоманду 10а, которая выполняла карательные функции и занималась массовыми убийствами советских граждан. Сразу же после капитуляции фашистской Германии Оберландер скрылся от органов предварительного следствия, покинув Европу. В 1954 году он эмигрировал в Канаду. Умышленно скрыв от властей факт своей службы в карательных органах Третьего рейха, он незаконно получил гражданство и умер 20 сентября 2021 года.

Как ранее сообщала Генеральная прокуратура России, с учетом положений приговора Нюрнбергского международного военного трибунала от 1 октября 1946 года и Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года действия Оберландера квалифицированы как геноцид по ст. 357 УК РФ.