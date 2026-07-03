ВСУ атаковали городской рынок, есть погибшие и раненые
В Токмаке Запорожской области украинский дрон целенаправленно ударил по городскому рынку, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в пятницу.
В сообщении уточняется, что известно о погибших и раненых мирных жителях в результате атаки, точная информация на текущий момент не приводится.
Пострадавших, уточнил Балицкий, оперативно доставили в ЦРБ, но атака продолжается, системы здравоохранения мобилизованы.
- Держу ситуацию на личном контроле. Необходимая помощь семьям погибших будет оказана в полном объеме. На месте работают оперативные службы, - говорится в сообщении.