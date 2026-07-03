ВСУ атаковали городской рынок, есть погибшие и раненые

В Токмаке Запорожской области украинский дрон целенаправленно ударил по городскому рынку, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в пятницу.

© Московский Комсомолец

В сообщении уточняется, что известно о погибших и раненых мирных жителях в результате атаки, точная информация на текущий момент не приводится.

Пострадавших, уточнил Балицкий, оперативно доставили в ЦРБ, но атака продолжается, системы здравоохранения мобилизованы.