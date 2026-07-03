Палец российского подростка застрял в шуруповерте

В Уфе спасатели провели операцию по спасению руки подростка, палец которого застрял в шуруповерте.

© Московский Комсомолец

14-летний подросток решил самостоятельно заняться ремонтом, но кожа его пальца застряла в шуруповерте, и достать палец без посторонней помощи он не мог, заявили в пресс-службе УГЗ города.

Для того, чтобы освободить палец, спасатели воспользовались специальным слесарным инструментом, который позволил ослабить механизм шуруповерта.

Дополнительной помощи подростку не потребовалось.