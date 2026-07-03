ЧП на реке: российские туристы пострадали во время сплава

Путешествие группы пермских туристов по уральской реке Реж закончилось в больнице после столкновения двух катамаранов. Инцидент произошел во время прохождения маршрута в районе деревни Сохарева в Свердловской области.

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В результате аварии травмы получил 43-летний мужчина (1982 года рождения). Как сообщили в единой диспетчерской службе города Реж, у туриста диагностирован перелом ноги.

По словам главы Режевского городского округа Евгения Чепчугова, маршрут путешественников был официально зарегистрирован. Мэр отметил, что подобное происшествие на этой обычно спокойной водной артерии — нетипичная ситуация.

Сразу после столкновения к месту происшествия выдвинулись спасатели. Сотрудники МЧС провели эвакуацию участников сплава и доставили пострадавшего в Режевскую центральную городскую больницу.

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