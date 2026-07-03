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В российском регионе задержали перекупщиков с тонной 95-го бензина

Lenta.ru

В Краснодаре задержали двух молодых людей 21 и 22 лет тысячей литров бензина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управление МВД.

В российском регионе задержали перекупщиков с тонной 95-го бензина
© Лента.Ru

По данным полиции, молодые люди арендовали автомобиль без государственных номеров и на нем пытались сбывать 95-й бензин по завышенной стоимости. Отмечается, что перекупщикам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мошенники стали массово использовать ситуацию с бензином для обмана россиян. В свою очередь правительство России приняло меры по стабилизации рынка бензина.