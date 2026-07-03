Задержанным в Турции российским активистам грозит тюремный срок

В Турции задержали российских активистов, выступавших против саммита НАТО. Об этом пишет Shot.

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По информации телеграм-канала, ночью 1 июля в молодежном лагере Всемирной антиимпериалистической платформы прошла масштабная облава.

Полиция города Чанаккале на западе страны задержала около 20 человек, среди которых оказались граждане России. Рейд был проведен во время конференции, организованной в знак протеста против проходящего в Анкаре саммита Североатлантического альянса.

Сообщается, что в числе задержанных — председатель комитета руководителей Международной группы солидарности с КНДР Александр Мостов и руководитель Алтайского общества изучения идей чучхе Дарья Кадкина (обе организации являются преемниками Общества советско-корейской дружбы и активно поддерживаются Пхеньяном).

В настоящее время все участники конференции находятся под стражей в полицейском участке Чанаккале. По предварительной информации, российским активистам грозит тюремное заключение сроком до пяти лет по обвинению в «пропаганде терроризма».

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что стране нужно поддерживать постоянный диалог с Россией. Дипломат сказал, что только открытые каналы связи позволяют обсуждать кризисы и искать пути их урегулирования.