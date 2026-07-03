Экс-командующий ЛенВО арестован по подозрению в мошенничестве

Бывший командующий 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майор Александр Дембицкий взят под стражу. 235-й гарнизонный военный суд отправил его в СИЗО «Лефортово» на два месяца. Генерал, который ещё недавно носил погоны и командовал тысячами солдат, теперь стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве в ЧВК «Ястреб». Военная элита дала трещину — за решёткой оказался ещё один высокопоставленный офицер.

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По данным источников РБК, Дембицкому инкриминируют организацию преступной схемы по хищению выплат, предназначенных военнослужащим. Потерпевшими признаны 89 российских бойцов — людей, которые рисковали жизнью, а вместо заслуженных денег получили лишь бумажки и пустые обещания. Следствие считает генерала не просто соучастником, а мозговым центром всей аферы.

В 235-м гарнизонном военном суде подтвердили факт ареста, но от комментариев отказались, сославшись на тайну следствия. Однако утечки в СМИ уже рисуют картину: Дембицкий, по версии обвинения, использовал служебное положение и доступ к государственным средствам, чтобы обогатиться за счёт тех, кто должен был получать эти деньги по праву. Пятеро пострадавших уже подтвердили, что знают о предъявленных генералу обвинениях.

Теперь Дембицкий, некогда командовавший армейским корпусом, будет ждать приговора в камере.