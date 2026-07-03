Россиянин пришел в больницу и избил врача с медсестрой

В Новосибирске расследуют уголовное дело после нападения пациента на сотрудников медицинского учреждения. По данным следствия, мужчина сначала применил силу к врачу во время госпитализации, а затем избил медсестру уже в больнице. Оба медика получили травмы.

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Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего.

По информации, опубликованной местными СМИ, конфликт начался еще по дороге в медицинское учреждение. Во время перевозки пациент ударил сопровождавшего его врача. После прибытия в больницу мужчина вновь проявил агрессию. Находясь в одном из кабинетов, он напал на медицинскую сестру.

В результате происшествия оба сотрудника получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их состояние официально не уточняется.

Следователям предстоит установить все обстоятельства инцидента, включая причины агрессивного поведения пациента и последовательность его действий. По итогам расследования будет дана процессуальная оценка всем установленным фактам.