Пес Бадди выжил после восьми дней под завалами в Венесуэле

Спасатели в венесуэльском городе Карабалледа достали из-под завалов жилого дома шестилетнего пса по кличке Бадди, который провел под обломками восемь дней после разрушительных июньских землетрясений. Все это время собака оставалась без еды и воды. Несмотря на обезвоживание, голод и сильный стресс, животное сумело выжить. Спасатели обнаружили Бадди во время разбора завалов, когда надежды найти кого-либо живым практически не осталось.

© Cpl. Daniel Garcia/Marine Corps/Zuma/TACC

Кадры спасения испуганного, но живого пса быстро распространились в мировых СМИ. Для жителей региона, пережившего последствия стихийного бедствия, история Бадди стала символом надежды на фоне масштабной трагедии. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

Вечером 24 июня в стране произошло мощное землетрясение зафиксированы две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5 в 16 километрах от Морона и 24 километрах от Сан-Фелипе. Полностью разрушены 189 зданий, наиболее тяжелая ситуация в штате Ла-Гуайра. Это землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за 126 лет.

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 2595 человек, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес. Количество раненых, по ее словам, составило 12 400.

Ранее сообщалось, что после восьми дней под обломками разрушенного ТЦ в Венесуэле выжил охранник. Во время землетрясения 24 июня он находился на рабочем месте в прибрежном городе Ла-Гуайра. Сторожевая будка приняла на себя основной удар обрушившихся конструкций и образовала защитную полость с запасом воздуха. Благодаря этому мужчине удалось выжить, несмотря на отсутствие воды и пищи в течение более недели.