В Саратове в колодце погибли двое мужчин

В Саратове двое мужчин погибли в колодце на улице Технической. Трагический инцидент произошел сегодня утром в Кировском районе города.

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Как сообщили в областной службе спасения, в 09:30 по местному времени на пульт диспетчера «112» поступило сообщение о том, что двое рабочих потеряли сознание внутри колодца.

Прибывшие сотрудники городской службы спасения извлекли тела погибших из шахты. По факту гибели людей начата проверка.

На месте трагедии развернут оперативный штаб: работу специалистов координирует начальник управления региональной безопасности правительства области.

Также территорию контролируют медики и сотрудники правоохранительных органов, выясняющие все обстоятельства случившегося.