Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Стамбул - Минводы

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возврата самолета, выполнявшего рейс из Стамбула в Минеральные Воды, соблюдение прав пассажиров контролируется. Об этом сообщили в канале ведомства в "Максе".

"Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту авиационного события с воздушным судном, вылетевшим в Минеральные Воды. <…> Волго-Донской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Ранее Росавиация сообщала, что экипаж пассажирского самолета, вылетевшего из Стамбула в Минеральные Воды, авиакомпании "Азимут" принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности на борту.