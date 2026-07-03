ФСБ пресекла теракт на железной дороге в Пятигорске

Сотрудники спецслужб предотвратили террористический акт на железной дороге в Пятигорске, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Силовики задержали уроженца одной из стран Центральной Азии, который является сторонником запрещенной в России международной организации.

Злоумышленник действовал по указанию куратора в Сирии и собирался совершить нападение на железную дорогу с помощью самодельного зажигательного устройства. Он успел провести фотосъемку на месте, где должен был произойти теракт, и приобрел химические вещества, чтобы изготовить бутылки с зажигательной смесью.

После совершения преступления мужчина собирался уехать в Сирию и вступить в ряды международной террористической организации, рассказали в ЦОС ФСБ.

Претворить задуманное в жизнь мужчина не успел: его задержала ФСБ. У него дома обнаружили те самые заготовленные бутылки с зажигательной смесью, а также средства связи с инструкциями от куратора.

Региональный следственный отдел управления ФСБ завел уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, которая признана в РФ террористической.