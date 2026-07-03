ФСБ обезвредила готовившего диверсию на железной дороге террориста из Сирии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали выходца из Центральной Азии, который планировал совершить поджог объекта железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске. Его действиями руководил куратор из Сирии. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

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— В городе Пятигорске Ставропольского края предотвращен террористический акт, планировавшийся выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонником запрещенной в России международной террористической организации. — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, злоумышленник «по указанию и при координации находящегося в Сирии куратора» готовил нападение с помощью самодельного зажигательного устройства на объект транспортной железнодорожной инфраструктуры Ставропольского края, передает РИА Новости.

29 июня сотрудники ФСБ России предотвратили нападение на синагогу в Ярославле. Согласно данным ведомства, по указанию куратора из Сирии россиянин приобрел составные компоненты и химические вещества для производства бутылок с зажигательной смесью.