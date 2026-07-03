Раскрыта роль возлюбленной российского студента в жестокой расправе над ним

Организатором жестокой расправы над 20-летним студентом в Омске оказаласть его возлюбленная по имени Кира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, девушка списывалась со всеми участниками преступления и жаловалась, что молодой человек ей надоел. Он уточнил, что эта девушка нигде не училась и не работала, а жила на родительские деньги.

«Из шести убийц, кстати, только она реально девушка. Еще двое родились парнями, а девушками являются только по паспорту и ощущают себя девушками (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)», — объяснил источник.

Ранее сообщалось, что обвиняемые в жестокой расправе над омским студентом мужчины хотели стать транссексуалами (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).