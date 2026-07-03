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Устроившие взрыв на детской площадке под российским городом установлены

Lenta.ruиещё 2

Взрыв бутылки на детской площадке в поселке Усть-Кинельский под Самарой устроили подростки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Устроившие взрыв на детской площадке под российским городом установлены
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По данным правоохранителей, все произошло на детской площадке «Бригантина». Там несовершеннолетние бросили пластиковую бутылку. Они начинили бутылку составом, который позволяет произвести хлопок, а рецепт нашли в интернете в открытом доступе. Сейчас с подростками работают органы профилактики. Разбирательство находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В результате происшествия никто не пострадал.