Суд изменил наказание мужчине, изнасиловавшему и убившему 17-летнюю девушку

Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщила, что по требованию ведомства суд заменил наказание 41-летнему жителю Киржача, осуждённому за изнасилование и убийство 17-летней девушки, с 24 лет лишения свободы на пожизненное заключение.

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Апелляционный суд назначил отбывание в колонии особого режима.

Трагедия произошла 10 июля 2025 года, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на выходившую из такси девушку, изнасиловал её, а затем попытался задушить, утопил в канаве и скрылся.

Прокурор области настаивал на пожизненном сроке, и суд удовлетворил это требование.

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