В Брянске при атаке ВСУ погиб мирный житель

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск погиб мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Telegram.

«В результате атаки реактивным БПЛА самолетного типа по жилому дому в поселке Чайковичи Бежицкого района города Брянска погиб мирный житель. Двое ранены», — написал Ковальчук.

Он также заявил, что семье погибшего окажут всю необходимую поддержку и материальную помощь, и выразил его родным глубокие соболезнования. Пострадавших же доставили в больницу и предоставили необходимую медицинскую помощь.

Врио главы российского региона добавил, что в результате удара беспилотника был полностью уничтожен один жилой дом, семь получили повреждения. Также во время атаки пострадали восемь гражданских автомобилей. На месте работают экстренные службы и специалисты, оценивающие ущерб, подчеркнул Ковальчук.

Ранее стало известно, что в Брянской области во время атаки дрона-камикадзе погиб один человек. Еще двоих мирных жителей госпитализировали.