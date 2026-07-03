В Подмосковье задержали банду мигрантов-педофилов

В подмосковном Чехове задержаны трое мигрантов, домогавшихся до детей. Об этом сообщила Русская община в своем Telegram-канале.

Отец 13-летней девочки обратился к дружинникам за помощью после того, как его дочь и ее подруга стали жертвой домогательств. Злоумышленники уговорили несовершеннолетних сесть в их автомобиль и повезли их на карьер за городом, намереваясь изнасиловать. Жертвам удалось вырваться.

Русская община установила личности всех участников преступления, задержала двух из них и передала их полиции. Третьего поймали сотрудники правоохранительных органов. Позднее одного педофила, сожительствовавшего с 15-летней девочкой, взяли под стражу. Тем не менее, девочек продолжают преследовать земляки преступников. Сейчас пострадавшие находятся под защитой дружинников. Материалы дела переданы в отдел Следственного комитета по городу Чехов.

Ранее в Москве следователи задержали педофила, растлевавшего девятилетнюю дочь. Преступником оказался 32-летний продавец в табачном магазине. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован.