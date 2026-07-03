В оплате киллеров по делу убитой журналистки обвинили известного бизнесмена

На Мальте процесс по делу об убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции получил новый резонансный поворот. В суде прозвучало утверждение обвинения, что бизнесмен Йорген Фенек, которого считают заказчиком преступления, оплачивал юридические расходы осужденных исполнителей. По данным обвинения, сумма таких выплат превысила 400 тысяч евро.

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Фенек проходит по делу о соучастии в убийстве журналистки и преступном сговоре. Он отрицает обвинения. Каруана Галиция погибла в 2017 году при взрыве автомобиля. Ее расследования касались коррупции и связей бизнеса с политикой, а убийство вызвало в Мальте политический кризис и стало одним из самых громких преступлений против журналистов в Европе.

По версии прокуратуры, посредником между заказчиком и исполнителями выступал таксист Мелвин Теума, позднее получивший иммунитет в обмен на сотрудничество со следствием. В суде утверждалось, что он передавал деньги от Фенека, включая первоначальную сумму за убийство и последующие расходы. Ранее братья Джордж и Альфред Деджорджио признали участие в установке взрывного устройства и получили по 40 лет лишения свободы.

Фенек был задержан в 2019 году на яхте у берегов Мальты. Обвинение настаивает на пожизненном сроке по эпизоду убийства и отдельном наказании по обвинению в преступной ассоциации. Судебный процесс стал последним крупным этапом по делу, поскольку другие фигуранты уже получили приговоры или пошли на сделку со следствием.

Далее суд должен выслушать ключевых свидетелей, включая членов семьи погибшей и очевидцев событий, связанных с взрывом. Для Мальты это дело остается проверкой способности судебной системы довести до конца процесс по убийству журналистки, чья смерть стала международным символом давления на расследовательскую журналистику.