В покушении на Ермолаева заподозрили украинку

Подозреваемой по делу о покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако стала украинка, проживающая в ФРГ. Об этом сообщает телеканал France Info.

«Основной подозреваемой по делу о взрыве, который произошел в Монако и привел к ранению украинского олигарха и его семьи, оказалась женщина украинского происхождения», — отмечается в публикации. Уточняется, что женщине около 30 лет.

Согласно информации France Info, после преступления женщина направилась во французскую коммуну Босолей, после чего вместе с сообщниками бежала в Италию.

RTL: следователи установили личность подозреваемого в покушении на Ермолаева

Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел 29 июня. На записи камер наблюдения попал подозреваемый — он оставил на месте преступления рюкзак, после чего скрылся.