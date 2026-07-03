Вскрылись новые подробности удара по автобусу из Белоруссии под Брянском

Три белорусских грузовика оказались атакованы беспилотниками во время удара по автобусу в Брянской области. Подробности раскрыли журналисты телеканала «Первый информационный».

Уточняется, что одна из фур полностью сгорела. За последние две недели это уже вторая атака на автобус с гражданами Белоруссии, отмечает агентство.

В результате атаки пострадали три человека, находившиеся в пассажирском автобусе, — два водителя и пассажир. Пациентам оказали необходимую медпомощь.

Ранее повторный удар украинских войск фиксировался в районе таможенного перехода «Красный камень» под Брянском, где днем 2 июля дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу, который ехал из Белоруссии.