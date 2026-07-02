В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой

В Московской области недалеко от жилого квартала произошла массовая драка со стрельбой, сообщил "РГ" информированный источник.

Инцидент произошел на территории Ленинского городского округа на Лесной улице в микрорайоне Боброво. По нашим данным, в конфликте участвовали, как минимум, пять человек.

Во время потасовки раздались выстрелы. Один из участников конфликта выхватил нож.

Информация об обстоятельствах и причинах конфликта уточняется.

В ГУ МВД Подмосковья пока не прокомментировали эту информацию.