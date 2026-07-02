Подростка жестоко избили в Казахстане за разговоры на русском

Подростка госпитализировали в Казахстане после конфликта из-за незнания языка. Об этом сообщает Readovka.

Инцидент произошел в Акмолинской области, когда 15-летний юноша отдыхал вместе с матерью. Как рассказала родительница, к нему подошла неизвестная женщина и потребовала, чтобы молодой человек использовал для разговоров казахский язык вместо русского.

После этого школьник заявил, что не знает казахского. Женщина стала нецензурно выражаться и оскорблять несовершеннолетнего. Позже к ним подошли мужчины в возрасте 26 и 60 лет. Они нанесли подростку несколько ударов.

"Мальчика госпитализировали в отделение нейрохирургии с сотрясением головного мозга, закрытым переломом носа со смещением и другими травмами", – сообщается в публикации.

На данный момент юноша находится в медучреждении. В комментарии для журналистов полицейские рассказали, что возбудили уголовное дело в тот же день. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.