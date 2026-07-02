Россиянина арестовали в Черногории по делу об убийстве криминального авторитета

В Черногории правоохранители арестовали 25-летнего Никиту Карандашева по подозрению в том, что после убийства сербского криминального авторитет Дарко Весковича он помогал предполагаемым исполнителям преступления — гражданам Сербии Николасу Ковачу и Данило Джекуличу — скрываться от следствия, прятав их у себя дома. Об этом в четверг, 2 июля, сообщила Baza.

© Вечерняя Москва

Во время обысков на двух объектах, которыми пользовался россиянин, полицейские нашли поддельные документы и марихуану. Карандашева обвинили в помощи преступнику, подделке документов и незаконном хранении наркотиков.

Дарко Весковича, который был известен среди местных жителей по прозвищу Прика, убили 22 июня в одном из кафе в белградском районе Кумодраж выстрелом в голову. Ранее он был известен как участник громкого убийства, но смог избежать наказания, передает Telegram-канал.

28 мая стало известно, что в Японии задержали россиянина Николая Рогова по обвинению в создании преступной группировки, которая похищала бронзовые таблички с названиями мостов. По версии следствия, в 2025 году по его указанию сообщники демонтировали табличку «Фукуяма» с одного из мостов в префектуре Кумамото стоимостью примерно в 30 тысяч йен.