Катер насмерть переехал подростка в Воронеже

В Воронеже катер насмерть переехал 12-летнего мальчика. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

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По информации канала, трагедия произошла на Воронежском водохранилище, недалеко от санатория имени Горького. Подросток купался в водохранилище, когда катер наехал на него. Мальчик скончался от полученных травм на месте. Предположительно, водитель катера скрылся с места происшествия.

Сейчас на месте работают следователи и полиция, тело ребенка уже достали из воды. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, говорится в публикации.

В Турции катер насмерть переехал российскую туристку

До этого в Турции катер также насмерть переехал российскую туристку. Сообщалось, что женщина отправилась купаться и заплыла за буйки. В этот момент по морю плыл парасейлинговый катер, предлагавший отдыхающим прокатиться с парашютом над морем — капитан наехал на туристку на большой скорости.