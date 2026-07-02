В ЛНР дрон атаковал автобус с пассажирами

В Лисичанске украинский беспилотник атаковал городской автобус, в котором находились возвращавшиеся с работы домой люди.

"Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Их экстренно доставили в лечебные учреждения", - сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Информация о пострадавших еще уточняется.

Ранее украинские беспилотники атаковали стоянки грузовых и легковых автомобилей в Алчевске, Первомайске и Красном Луче. Сгорели десять машин.