В ЛНР дрон атаковал автобус с пассажирами, пострадали 12 человек
В Лисичанске украинский беспилотник атаковал городской автобус, в котором находились возвращавшиеся с работы домой люди.
"Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Их экстренно доставили в лечебные учреждения", - сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Информация о пострадавших еще уточняется.
Ранее украинские беспилотники атаковали стоянки грузовых и легковых автомобилей в Алчевске, Первомайске и Красном Луче. Сгорели десять машин.