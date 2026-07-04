Появились снимки подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы из Ленобласти

В Сети появились снимки предполагаемого убийцы 12-летней школьницы в Ленинградской области. Фото опубликовал телеграм-канал Shot.

По информации издания, 42-летнего мужчину нашли на вокзале в Гатчине, откуда он мог сбежать в Псков, Лугу или Волосово. Также отмечается, что задержанный — уроженец Тосно, который был ранее судим.

По данным следствия, трагедия разыгралась после того, как девочка ушла в лес за грибами и перестала выходить на связь с семьей. Ее тело со следами жестокого насилия и множественными ножевыми ранениями было найдено всего в километре от жилых домов в лесистой местности Тосненского района.

В настоящее время подозреваемого взяли под стражу.

Следователи СК по Ленобласти проводят с фигурантом все необходимые процессуальные действия: он дает признательные показания и объясняет мотивы своего поступка.

В деле об убийстве девочки в Ленобласти появился подозреваемый

Параллельно продолжается осмотр места происшествия и назначается комплекс судебных экспертиз для установления точных деталей преступления.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области по подозрению в жестоком убийстве 12-летней школьницы задержан 42-летний мужчина.