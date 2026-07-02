В Петербурге задержали пособника мошенников с Украины

Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Санкт-Петербурге администратора сим-бокса, который обеспечивал работу мошеннических кол-центров на Украине. В ходе операции изъяли более 1,5 тыс. сим-карт и оборудование. Об пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, фигурант, ранее судимый уроженец Забайкалья, организовал узел связи для транзита звонков, через который ежедневно проходило до 3 тыс. мошеннических вызовов.

Адрес площадки меняли каждые три дня, а доход исполнителя составлял около 11 тыс. рублей в криптовалюте за сутки.

Как уточняется, установлена причастность задержанного как минимум к 20 эпизодам мошенничества в разных регионах России.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в МИД России назвали чиновников на Украине кураторами мошеннических кол-центров.