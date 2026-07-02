Задержан подозреваемый в нападении на младенца в московском подъезде

Правоохранители задержали мужчину, который на лестничной площадке в одном из московских домов размахивал ножом и задел лезвием 11-месячного младенца. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Фигурант был взят под стражу после того, как в СМИ появилась информация об инциденте.

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Ранее столичное управление СКР уже сообщало о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства в отношении мужчины, который, по данным журналистов, угрожал прохожим в подъезде и случайно поранил ребёнка. По предварительным данным, инцидент произошёл в жилом доме, где злоумышленник вёл себя агрессивно и создавал угрозу для окружающих.

Следственные органы оперативно отреагировали на информацию и установили личность подозреваемого. В настоящее время мужчина задержан, его роль и мотивы выясняются. Пострадавшему младенцу оказывается медицинская помощь, его состояние уточняется.

Уголовное дело продолжает расследоваться. Следователям предстоит дать правовую оценку действиям фигуранта и определить, будет ли его деяние квалифицировано как более тяжкое преступление. Расследование находится на контроле руководства столичного СКР.

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