У пилота врезавшегося в небоскреб самолета были проблемы с психикой

В Китае заявили, что у мужчины, который управлял самолетом, врезавшимся по непонятным причинам на прошлой неделе в пекинский небоскреб, были проблемы с психикой. Официальное заявление представляет собой наиболее подробный на сегодняшний день отчет о крайне необычном и смертельном инциденте в Пекине.

Китайские власти заявили, что 66-летний мужчина, который на прошлой неделе по неясным до конца причинам влетел на небольшом самолете в самый высокий небоскреб Пекина, страдал психическими расстройствами.

В опубликованном в четверг заявлении содержится наиболее подробный на сегодняшний день официальный отчет о крайне необычном инциденте, произошедшем в центральном деловом районе Пекина вечером 26 июня, пишет The Guardian.

В Пекине действуют одни из самых строгих в мире правил авиационного контроля, и самолеты редко пролетают над столицей. Беспилотникам и легкомоторным самолетам запрещено летать над городом без разрешения.

Несмотря на это, небольшой винтовой самолет врезался в самое высокое здание Пекина - башню China Citic Tower, штаб-квартиру государственной группы финансовых услуг. Башня находится примерно в 8 км от комплекса Чжуннаньхай, где нходится резиденция председателя КНР Си Цзиньпина.

В опубликованном в четверг заявлении правительства района Чаоян, где расположена башня Citic, говорится, что пилотом был мужчина по фамилии Лю, разведенный 66-летний мужчина, который жил один и получил лицензию частного пилота в 2024 году.

В заявлении говорится, что во второй половине дня в день инцидента он вылетел из аэропорта авиации общего назначения в районе Пингу, на дальней окраине восточного Пекина.

“Во время самостоятельного полета он отклонился от заданного района и потерял связь с аэропортом, после чего столкнулся с высотным зданием и скончался на месте происшествия”, - говорится в заявлении о несчастном случае.

Власти заявили, что перед несчастным случаем Лю страдал от хронической бессонницы и беспокойства.

“Всестороннее расследование показало, что это был случай угрозы общественной безопасности, вызванный личными причинами”, - говорится в заявлении.

Власти заявили, что в результате крушения 13 человек получили травмы, ни одна из которых не представляла угрозы для жизни.

В ночь авиакатастрофы в Пекине вокруг небоскреба China Citic Tower было усиленное присутствие полиции, которая приказывала людям не фотографировать место происшествия. Власти опубликовали официальное заявление о крушении только спустя почти сутки.

Хотя фотографии и видео изначально были распространены в социальных сетях, многие из них были быстро удалены, отмечает The Guardian. Поиск по запросу «China Citic tower” или терминам, связанным с авиакатастрофой, на платформе социальных сетей Weibo 3 июля привел только к публикациям, не имеющим отношения к инциденту.