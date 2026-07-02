Требовавшая с Басты 20 миллионов россиянка вновь подала на него в суд

Новый иск к популярному рэп-исполнителю Василию Вакуленко (творческий псевдоним Баста) и его клубу "Газгольдер" подала его псевдородственница. Женщина и ранее неоднократно подавала в суд на Басту и его компанию.

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Как стало известно «МК», дело относится к категории споров "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Заявление было зарегистрировано 25 июня.

Ранее эта же дама уже обращалась в суд с требованием признать ее родство с рэпером Бастой. Также она просила взыскать с него 20 миллионов рублей. В список требования женщины входило обязательное трудоустройство в компанию Gazgolder,

совладельцем которой является Василий Вакуленко. Все ранее предъявленные претензии женщины были судом отклонены.