Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило отметку 2 тыс. человек

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле превысило отметку в 2 тысячи. Об этом в ходе брифинга заявил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, передает телеканал CNN.

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По подсчетам правительства, в стране в результате стихийного бедствия не выжило 2,29 тысячи человек. Раненых насчитывается 11,27 тысячи. Без крова, согласно последним данным, остались 12,84 тысячи человек. В целом, учитывая повреждения домов и психологические травмы, от мощного землетрясения пострадало 26,4 тысячи человек.

При этом, как предполагает опрошенный телеканалом судмедэксперт, власти могут занижать реальные данные — названные цифры могут составлять всего треть от истинного числа жертв. В Организации Объединенных Наций (ООН) точные цифры не приводят, однако выражают сомнение в оглашенных венесуэльскими властями данных. При этом в Геологической службе США говорят о десятках тысяч жертв.

Ранее в ООН назвали приблизительный урон от землетрясения в Венесуэле. По расчетам специалистов, сумма достигает 6,7 миллиарда долларов, что составляет порядка шести процентов ВВП государства.