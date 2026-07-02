Более 100 человек ищут двух пропавших 13-летних девочек в Туве

Более 100 человек принимают участие в поисках двух 13-летних девочек, пропавших в Кызыле. Об этом сообщила пресс-служба МВД Тувы.

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На месте проведения поисковых мероприятий также находится глава МВД республики Юрий Завьялов.

"В течение дня в поисках задействованы около 40 сотрудников полиции, около 70 волонтеров, представители народных дружин, сотрудники МЧС России, инспекторы ГИМС, водолазная группа", – говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, в ходе поисков уже удалось обследовать около 11 километров береговой линии и прилегающей территории.

В свою очередь, дядя одной из девочек Шораан Шомбун добавил, что к поисковым работам подключились и местные жители.

"Идет активная работа по поиску детей <…> очень много волонтеров – местных жителей. Собак, наверное, тоже подключили к поискам", – приводит слова мужчины РИА Новости.

Он отметил, что поиски ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.

В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям подчеркнули, что сейчас специалисты исследуют мобильные телефоны пропавших. Поиски будут продолжаться и в темное время суток.

Девочки ушли из своих домов на улице Буренской и Листвянка 1 июля около 18:00 и не вернулись. Их мобильные телефоны позднее обнаружили на берегу Енисея. При этом ранее девочки никогда не уходили без предупреждения.

По данному факту прокуратура организовала проверку. Также было возбуждено уголовное дело.