Спасительница мальчика в Калининграде рассказала о случившемся

Женщина, которая спасла выпавшего из окна мальчика в Калининграде, рассказала как все было. Об этом со ссылкой на спасительницу сообщает RT.

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По словам женщины, все началось с того, что она услышала крики соседских детей, когда возилась с цветами возле дома. Подняв голову, она заметила ребенка, стоящего на подоконнике с наружной стороны окна. Женщина закричала, зовя родителей — после этого мальчик упал.

Левая рука женщины была после операции, поэтому она развернулась правым боком и выставила руки. Ребенок приземлился ей на лопатку, грудь и шею, а затем они оба рухнули в папоротник. Подбежавший сосед подхватил ребенка и передал выскочившему на улицу отцу.

Спасительница малолетнего задыхалась и не могла встать. После случившегося у нее диагностировали множественные переломы лопатки, ключицы, грудины и ребер. Сейчас она находится в больнице, ребенок не пострадал. Мать мальчика выразила женщине свою благодарность.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Тургенева. Мальчик, проживающий с семьей на четвертом этаже, выпал из окна.