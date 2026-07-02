В МВД сообщили о пресечении деятельности преступного наркосообщества

Группировка специализировалась на производстве и сбыте синтетических веществ.

Изъято препаратов на 1 млрд рублей по ценам чёрного рынка. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк. По её словам, полицейские конфисковали свыше 150 кг синтетических наркотиков, это эквивалентно 400 тыс. разовых доз. Также изъято свыше 300 кг прекурсоров.

Операция охватила восемь регионов России: Башкирию, Краснодарский и Ставропольский края, Иркутскую, Новосибирскую, Самарскую, Рязанскую и Магаданскую области. Всего задержали 27 человек, их подозревают в совершении более 30 эпизодов наркоторговли. В отношении участников наркосообщества возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на сбыт или производство наркотиков» и «Организация преступного сообщества или участие в нём».