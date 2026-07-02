Тюменец утонул в реке после попытки спасти девушку

В Тюмени следователи проводят проверку после гибели молодого человека в реке Туре. По предварительным данным, он пытался помочь девушке, оказавшейся в воде у моста Влюблённых.

Об этом сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По версии следствия, ночью 25 июня молодой человек находился у моста вместе со своей девушкой. Между ними произошёл конфликт, после чего девушка оказалась в реке. Тюменец прыгнул в воду, пытаясь её спасти.

Тело погибшего обнаружили 28 июня в районе улицы Гагарина.

Как пишет Nashgorod.ru следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Брянской области возбудили уголовное дело после гибели двух подростков на озере Новое в городе Унеча.