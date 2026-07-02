Прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП с тремя детьми в Томске

Томская прокуратура подключилась к установлению обстоятельств ДТП, в котором пострадали три несовершеннолетние девочки. Об этом ТАСС сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что женщина-водитель врезалась в столб на машине с тремя несовершеннолетними детьми. Всех госпитализировали с травмами.

"Прокуратура Советского района взяла на контроль установление обстоятельств ДТП на улице Осенней в Томске, в котором пострадали три девочки", - сказала представительница ведомства.

Авария произошла 2 июля в Томске. По предварительной информации, 38-летняя женщина не справилась с управлением и врезалась в столб. На момент в аварии в машине находилось еще трое детей. Две девочки госпитализированы в крайне тяжелом и тяжелом состоянии, третья - в состоянии средней степени тяжести. По данному факту Госавтоинспекция проводит проверку, обстоятельства устанавливаются.