Мужчина с ножницами бросался на людей в петербургском супермаркете

В Петербурге 52-летний мужчина бросался на людей с ножницами и угрожал. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по городу.

Инцидент произошел 1 июля на Пролетарской улице. Прохожие рассказали патрульным, что в торговом зале супермаркета пьяный мужчина размахивает ножницами и кидается на посетителей и персонал.

Росгвардейцы направились на место — к их прибытию сотрудники магазина и один из покупателей уже обезоружили агрессора. Дебошира задержали — этот момент попал на видео. Затем его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ножницы изъяли, в результате случившегося никто не пострадал.

До этого россиянин бросался на людей с ножницами в самолете и потерял сознание. Медики спасти пострадавшего не смогли. Неизвестно, что именно стало причиной ухудшения самочувствия.