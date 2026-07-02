Дело завели на мужчину, напавшего с ножом на женщину и ребенка на востоке Москвы

Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который напал с ножом на женщину с ребенком в подъезде дома на востоке Москвы. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

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— По данному факту Измайловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российский Федерации по городу Москве незамедлительно возбуждено уголовное дело, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

О самом инциденте стало известно 2 июля. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на соседку в подъезде. В результате пострадал ее 11-месячный ребенок. Мальчику не потребовалась госпитализация.