В Петербурге начали проверку после жалобы об избиении женщины в пансионате

Следственный комитет в Санкт-Петербурге начал проверку информации об избиении маломобильной 101-летней женщины, являющейся ветераном Великой Отечественной войны, в частном пансионате. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

"При посещении учреждения, в котором длительное время находилась маломобильная женщина, родственники неоднократно фиксировали на ее теле различные повреждения. Так, в июне текущего года после проведения исследования у ветерана обнаружен перелом большеберцовой кости. Обращения в администрацию учреждения результатов не принесли. В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о случившемся поступило к председателю СК Александру Бастрыкину через его приемную во "ВКонтакте". Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о результатах проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.