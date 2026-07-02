В Венесуэле под завалами нашли выжившего спустя семь дней после землетрясения

Португальские спасатели обнаружили выжившего человека, оказавшегося под завалами семь дней назад после землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщил председатель национального управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите Жозе Мануэль Моура.

"Объединенная оперативная группа, развернутая нами в Венесуэле, только что, 5 или 6 минут назад, спасла пострадавшего после семи дней", - отметил он в эфире телеканала CNN Portugal.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По последним данным, в результате удара стихии погибли 2 295 человек.